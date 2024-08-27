Любопытного медведя сняли на камеру в горах Апшеронского района

Хищника заметили в лесу между поселком Отдаленным и селом Черниговским.

На кадрах видно, что медведь скрывался в кустах, стоя на задних лапах и пристально наблюдал за людьми. Затем, встав на все четыре, он скрылся. Близко к жителям зверь не подошел.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», при встрече с косолапым не стоит к нему приближаться, лучше его просто обойти — у медведей плохое зрение, и человека они могут не заметить. Если все-таки заметил и поднялся на задние лапы, значит, он пытается вас рассмотреть.

От этого хищника нельзя бежать, нельзя поворачиваться к нему спиной. Отступайте от него надо медленно, расправив и подняв над собой куртку или рюкзак — это сделает вас для медведя зрительно больше. А с тем, кто крупнее, медведи стараются не связываться.

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