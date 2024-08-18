Медведей посчитали в Кавказском биосферном заповеднике

Ученые подвели итоги учета медведей, который проходил с 12 по 18 июня.

Обычно в это время летом у медведей на Кавказе начинается гон, поэтому их хорошо видно в альпийской зоне и легко считать.

Научные сотрудники заповедника отметили стабильное состояние популяции медведя на Кавказе. Так, были обнаружены 205 особей, из них 65 — медведи-одиночки.

Во время учета специалисты встретили много пар — самца и самку. Брачных скоплений [за самкой следуют несколько самцов — ред.] в этот период обнаружено не было. Зато ученые встретили 13 медведиц с 20 медвежатами, родившимися в этом году, и 3 медведицы с 3 полуторагодовалыми детенышами.

По итогам подсчета специалисты сделали вывод, что численность популяции медведя в Кавказском заповеднике находится на уровне 2020 года, когда насчитали 300 особей, сообщает пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

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