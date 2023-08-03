Посетителей Кавказского заповедника попросили не пугать медведей и медвежат

Медведицу с двумя медвежатами туристы часто видят на озере Псенодах на плато Лагонаки. Туда животные приходят в поисках воды и пищи.

По словам администрации Кавказского заповедника, при виде медведей туристы часто начинают шуметь и пугать животных. Несколько раз медведицу, пытавшуюся напиться из озера в жаркий день, просто прогоняли.

«Из наших медведей сделали монстров» — такую фразу я услышала от работников заповедника, хорошо знающих этот район и его обитателей, готова с этим согласиться», — сказала научный сотрудник заповедника Юлия Акатова.

Администрация Кавказского заповедника просит туристов помнить, что лето — важный период в жизни лесных обитателей и соблюдать правила поведения в местах обитания медведей.

В лесу нужно передвигаться только по разрешенным маршрутам, не отклоняться от троп. Нельзя шуметь и включать громкую музыку.

При встрече с медведем лучше его просто обойти — у этих животных плохое зрение и человека они могут не заметить. Если медведь заметил вас и поднялся на задние лапы — это еще не агрессия, так он пытается вас рассмотреть. От медведя нельзя бежать и поворачиваться к нему спиной. Отступайте медленно, расправьте и поднимите над собой куртку или рюкзак. С тем, кто крупнее, медведи стараются не связываться.

Если вы встретили медвежонка, значит, медведица тоже рядом. Пугать медвежонка не надо, если он начнет кричать, его мать бросится на защиту. Чаще всего, заметив человека, медвежата убегают.

Важно также тщательно упаковывать еду и не разбрасывать пищевые отходы вдоль тропы и на стоянках. Человек не должен ассоциироваться у животного с едой.

«Помните, медведи опасаются людей не меньше, чем люди их», — сообщает пресс-служба заповедника в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», медведь-сладкоежка в поисках меда ночью дважды разгромил пасеку в Красной Поляне.