Медведь-сладкоежка в поисках меда ночью дважды разгромил пасеку в Красной Поляне

В Красной Поляне все чаще стали замечать медведей. Некоторые из них в поисках еды подходят очень близко к человеческому жилью. Один из таких медведей в конце июля совершил дерзкий ночной набег на частную пасеку и попал на записи с камер видеонаблюдения.

На кадрах видно, как хищник переворачивает улей, а потом вскрывает его, вываливая на землю рамки с медом. Пчелы его, по-видимому, совершенно не беспокоили. Однако неизвестно, удалось ли ему тогда поужинать — медведя спугнули.

В ночь на 3 августа сладкоежка вернулся. Хозяева пасеки после первого погрома установили дополнительные ограждения и включили прожектора, но медведя это не смутило.

«Ни два забора, ни яркий свет не помешали Топтыгину совершить сегодня ночью еще один погром и добраться до меда», — сообщает пресс-служба Сочинского географического общества в Telegram.

Сообщается также, что пасека находится во дворе дома, где живут люди и есть маленькие дети.

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