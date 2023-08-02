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Медведь пробрался во двор частного дома в Сочи, чтобы попробовать груши. Видео

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/medved-probralsya-vo-dvor-chastnogo-doma-v-sochi-chtoby-poprobovat-grushi-video
Видео t.me/sochitypical

Неожиданная встреча с крупным хищником произошла в селе Лазаревском на улице Новой.

Жильцы частного дома, примыкающего к лесу, рассказали в соцсетях, что заметили у себя на участке дикого медведя. Незваный гость походил по двору, поел груш и ушел.

Хозяева дома надеются, что их фрукты медведю не понравились и он больше никогда к ним не вернется.

При встрече с медведями специалисты советуют не приближаться к ним и не подкармливать. Эти животные очень боятся громких звуков. Если начать кричать и хлопать в ладоши, они поспешат удалиться.

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