Луис Энрике: два последних пенальти Сафонов отразил уже со сломанной рукой

Финал Межконтинентального кубка по футболу прошел 17 декабря на стадионе «Ахмед бин Али» в Эр- Райяне (Катар).

Матч между французским «Пари Сен-Жермен» и бразильским «Фламенго» закончился со счетом 2:1 в пользу парижан благодаря сейву бывшего голкипера ФК «Краснодар», вратаря сборной России и «ПСЖ» Матвея Сафонова.

В серии пенальти россиянин подряд отбил четыре 11-метровых удара и привел клуб к первой в его истории победе в кубке. После игры у Матвея диагностировали перелом левой руки.

По словам главного тренера парижан Луиса Энрике, то, что сделал Сафонов — невероятно. Наставник «ПСЖ» подчеркнул, что именно такой менталитет клуб хочет видеть у своих игроков.

«Я не могу это объяснить, это невероятно. Игроки не знают, как это произошло. Мы думаем, что это случилось во время третьего пенальти, когда он сделал странное движение. У него перелом. Он отразил два последних пенальти, несмотря на перелом. Адреналин был настолько сильным, что, думаю, он мог отразить все пенальти без боли. То, что мы показали, особенно Сафонов, — это способность помочь своей команде в любом матче», — сообщил Луис Энрике.

Главный тренер и вратарь еще не обсуждали случившееся, но Энрике отметил, что перелом Сафонова — «это карма».

«Когда есть негативные вещи, вы можете многому научиться. Он сыграл очень отличную игру, такую же, как и последние четыре игры, которые он сыграл. Жизнь сказала ему, что он должен отдохнуть, чтобы принять это. С его менталитетом он вернется быстрее, чем ожидалось», — цитирует наставника «ПСЖ» Footmercato.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за травмы голкипер выбыл до начала следующего года. Ориентировочный срок восстановления российского игрока — около 3-4 недель. К фанатам после случившегося обратился и сам вратарь. По его словам, что бы ни случилось, его «не сломать».

Победный сейв стал триумфом россиянина — «ПСЖ» впервые в истории клуба и Франции стал командой, выигравшей Межконтинентальный кубок. Кроме того, Сафонов стал первым россиянином, кто боролся за этот трофей.

