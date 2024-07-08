Лесной пожар у Голубой Бездны под Геленджиком потушили

Возгорание в районе пляжа Голубая Бездна в хуторе Джанхот обнаружили 7 июля в 13:10.

В Геленджикском районе лесной пожар полностью ликвидировали, сообщает Оперштаб Краснодарского края в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь пожара составила 7,5 га. В ликвидации пожара задействованы порядка 120 человек и 32 единицы техники. Для тушения применялся вертолет МИ-8 МЧС России. Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщал, что угрозы жизни и здоровью населения нет. Возгорание локализовали 7 июля в 23:50.