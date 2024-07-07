Под Геленджиком снова загорелся лес, огонь охватил 7,5 гектара

Сейчас спасатели борются с лесным пожаром в районе пляжа Голубая Бездна в хуторе Джанхот.

Возгорание специалисты обнаружили в 13:10. Тушение начали на площади около 0,1 га. По прибытии лесничего Кабардинского участкового лесничества площадь выросла до 0,5 га.

На месте работают около 120 человек и 32 единицы техники. Площадь возгорания — около 7,5 га. Развернут оперативный штаб, для тушения прибыл вертолет МИ-8 МЧС России.

«Ситуация на месте контролируема. Угрозы жизни и здоровью населения нет», — сообщает глава Геленджика Алексей Богодистов в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», днем ранее крупный пожар потушили в лесу у моря под Геленджиком.