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Крупный пожар потушили в лесу у моря под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/krupnyj-pozhar-potushili-v-lesu-u-morya-pod-gelendzhikom
Крупный пожар потушили в лесу у моря под Геленджиком
Фото "Краевого лесопожарного центра"

Задымление со стороны леса в районе хутора Джанхот заметили днем 6 июля.

Прибывшие на место спасатели в 13:33 заметили лесной пожар на территории Кабардинского участкового лесничества на площади 0,02 га.

В 14:10 пожар в лесу локализовали на площади 0,15 га, а в 16:00 его полностью ликвидировали.

С огнем в горах около Черного моря боролись 24 человека и 17 единиц техники, сообщает «Краевой лесопожарный центр».

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