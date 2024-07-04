В Геленджике в многоэтажке загорелась электрощитовая

ЧП на курорте произошло днем 4 июля в восьмиэтажном доме на улице Серафимовича.

«На восьмом этаже дома на улице Серафимовича случилось задымление, предположительно, из-за замыкания электрощитка. По данным пресс-службы ГУ МЧС по Кубани, заявление о пожаре поступило около 13:00», — сообщает корреспондент «Кубань 24» Яна Анненкова.

На место ЧП прибыли 3 единицы пожарной техники, 10 сотрудников МЧС и машина реанимации. Спасатели эвакуировали из многоэтажки около 40 человек.

Пламя быстро потушили. Погибших и пострадавших нет.