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Пожарные локализовали лесной пожар под Геленджиком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozharnye-lokalizovali-lesnoj-pozhar-pod-gelendzhikom
Фото t.me/BogodistovAA

Возгорание в районе пляжа Голубая Бездна в хуторе Джанхот обнаружили 7 июля в 13:10.

По информации МЧС Краснодарского края, возгорание локализовали 7 июля в 23:50, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», площадь пожара составила 7,5 га. В ликвидации пожара задействованы порядка 120 человек и 32 единицы техники. Для тушения применялся вертолет МИ-8 МЧС России. Глава Геленджика Алексей Богодистов сообщал, что угрозы жизни и здоровью населения нет.

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