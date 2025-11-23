Лесной пожар в Новороссийске ликвидировали на площади 1,2 га

Возгорание на вершине Маркотхского хребта зафиксировали ранним утром 23 ноября. К полудню пожар локализовали на площади 1,2 га.

Ликвидировали лесной пожар на той же площади в 17:45, сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании на территории Шесхарисского участкового лесничества поступило диспетчеру пожарно-спасательного гарнизона рано утром 23 ноября. Прибывшие на место пожарные установили, что в лесном массиве загорелась сухая трава.

Читайте также: в Северском районе тушат лесной пожар площадью 1,6 гектара. Сообщение о задымлении в районе станицы Смоленской со стороны леса поступило на пульт диспетчерской службы 23 ноября. Для проверки информации на место выехали лесопожарные бригады и лесничий. При прибытии установили, что горит сухая трава в Смоленском участковом лесничестве.

