Лесной пожар площадью 6,4 га потушили в районе поселка Псебе Туапсинского района

Загоревшуюся лесную подстилку на территории Новомихайловского участкового лесничества в районе дороги на поселок Псебе потушили.

Площадь пожара — 6,4 га. В тушении участвовали бойцы отряда «Кубань-СПАС» и спасательной службы Туапсинского района, 58 ПСЧ, лесничие, специалисты лесопожарных станций Джубги, Горячего Ключа и Архипо-Осиповки, сотрудники полиции и казаки.

«Спасибо всем за работу! Благодаря вашим слаженным действиям огонь был остановлен», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», лесной пожар в районе поселка Псебе произошел утром 14 июля. К вечеру площадь возгорания выросла с 0,4 до 4,5 га. Около 19:00 пожар удалось локализовать на площади 6,4 га.