Площадь лесного пожара в районе поселка Псебе выросла до 4,5 гектаров

Лесной пожар на территории Джубгского лесничества Новомихайловского участкового лесничеств начался утром 14 июля.

По сообщению Минприроды Краснодарского края, площадь лесного возгорания в районе Псебе к 18:23 выросла до 4,5 га.

В настоящее время на месте работают 25 человек и шесть единиц техники, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о пожаре в районе поселка Псебе сообщили около 8:40. На момент прибытия пожарных, площадь возгорания составляла 0,4 га.