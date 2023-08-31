Лес в районе Геленджика патрулируют с воздуха беспилотники МЧС

Вечером 30 августа МЧС сообщило о локализации крупного лесного пожара в Геленджикском лесничестве.

По данным МЧС на утро 31 августа, сейчас на месте работает беспилотная авиация. Лес патрулируют с воздуха, а сотрудники лесничества обходят пешком. В случае, если не обнаружат новых очагов возгорания, МЧС объявит о полной ликвидации лесного пожара.

На тушении возгорания работали более 500 человек и 90 единиц техники. В труднодоступных местах, куда наземная группировка не могла добраться, бороться с очагами помогали два самолета Бе-200 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами, сообщает МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на Маркотхском хребте началось 29 августа из-за местного жителя, который на территории своего дома подготавливал электрокабели к продаже. Он оголял провода и сжигал изоляцию, чем спровоцировал пожар. В течение суток огонь охватил 118 га леса. Некоторые районы города окутал дым. В 17:49 30 августа в МЧС России сообщили, что пожар в Геленджике удалось локализовать. В краевом минприроды уточнили, что лесной пожар в Геленджике локализовали на площади 100 га. Точную площадь, пройденную огнем, специалисты определят после полной ликвидации возгорания.