Легковушка влетела в кирпичное ограждение дома на Кубани, водитель погибла
Происшествия
12.09.2024 13:46
Смертельное ДТП произошло 11 сентября около 23:45 в селе Белая Глина.
Предварительно, 43-летняя водитель автомобиля Lada Vesta ехала по улице 40 лет Октября, допустила съезд с дороги и влетела в забор частного жилого дома.
В результате аварии водитель получила серьезные травмы и скончалась в автомобиле скорой помощи, несмотря на усилия врачей.
Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
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