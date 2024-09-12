Легковушка влетела в кирпичное ограждение дома на Кубани, водитель погибла

Смертельное ДТП произошло 11 сентября около 23:45 в селе Белая Глина.

Предварительно, 43-летняя водитель автомобиля Lada Vesta ехала по улице 40 лет Октября, допустила съезд с дороги и влетела в забор частного жилого дома.

В результате аварии водитель получила серьезные травмы и скончалась в автомобиле скорой помощи, несмотря на усилия врачей.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: две женщины и 12-летний ребенок погибли в ДТП с КамАЗом в Краснодарском крае. К утру число жертв достигло четырех — в реанимации скончалась 13-летняя девочка.