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Легковушка влетела в кирпичное ограждение дома на Кубани, водитель погибла

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-vletela-v-kirpichnoe-ograzhdenie-doma-na-kubani-voditel-pogibla?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Легковушка влетела в кирпичное ограждение дома на Кубани, водитель погибла
Фото t.me/gibdd123region

Смертельное ДТП произошло 11 сентября около 23:45 в селе Белая Глина.

Предварительно, 43-летняя водитель автомобиля Lada Vesta ехала по улице 40 лет Октября, допустила съезд с дороги и влетела в забор частного жилого дома.

В результате аварии водитель получила серьезные травмы и скончалась в автомобиле скорой помощи, несмотря на усилия врачей.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливают, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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