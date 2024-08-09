Лазаревский суд Сочи после пожара временно перебрался в Туапсе

Информацию об этом разместили на главной странице сайта Лазаревского районного суда Сочи.

«Сообщаем, что в связи с возникшими в Лазаревском районном суде Сочи проблемами технического характера прием и выдача документов в здании суда временно приостановлены», — сказано в сообщении.

Сообщается, что подача документов по почте осуществляется по юридическому адресу Лазаревского районного. Также можно лично подать документы по месту временной дислокации ведомства. В настоящее время суд располагается в Туапсе на улице Победы, 22.

Также сообщается, что работа Лазаревского суда осуществляются в здании Туапсинского городского и Туапсинского районного судов. Они находятся также на улице Победы, 22.

Документы, направляемые по почте, принимаются судом по адресу: 352800, Краснодарский край, Туапсе, улица Победы, 22 (с указанием «В Лазаревский районный суд Сочи»). Контактные телефоны: 8(86167)277-51, 8(86167)303-22.

Дежурный судья Лазаревского районного суда работает в помещении судебного участка № 96 по адресу: поселок Лазаревское, улица Родниковая, 23.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар в здании суда на улице Победы в Лазаревском районе начался 10 июля в 12:21. Площадь пожара составила 690 кв. м. При пожаре никто не пострадал. Из здания суда до прибытия пожарных самостоятельно эвакуировались 40 человек.