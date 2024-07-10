Пожар в здании суда в Сочи локализовали на площади почти 700 кв. метров

В Сочи 10 июля произошел пожар в здании Лазаревского районного суда на улице Победы.

Пожарные прибыли на место и установили, что пожар произошел на мансардном этаже здания. Первоначально сообщалось о том, площадь пожара составляем 300 кв. м, позже стало известно о том, что огонь охватил в два раза большую площадь.

В 13:20 пожар локализовали на площади 690 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Из здания суда до прибытия пожарных вышли 40 человек.

К тушению привлекли более 60 человек и 18 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о пожаре в здании на улице Победы в Лазаревском районе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 10 июля в 12:21. На кадрах с места происшествия видно, как из-под металлической кровли вырываются клубы дыма и языки пламени. По словам местных жителей, пожар произошел в здании Лазаревского районного суда, который находится по адресу улица Победы, 69.