Трехэтажное здание Лазаревского районного суда горит в Сочи

Сообщение о пожаре в здании на улице Победы в Лазаревском районе поступило диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного гарнизона 10 июля в 12:21.

В 12:26 пожарные прибыли на место и установили, что горит кровля здания. Площадь пожара составляет 300 кв. м.

На месте работают 14 пожарных и 4 единицы техники. Информация о пожаре уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На видеозаписях из соцсетей видно, что пожар произошел в двухэтажном кирпичном здании с надстроенной мансардой на третьем этаже. На кадрах видно, как из-под металлической кровли вырываются клубы дыма и языки пламени.

По словам местных жителей, пожар произошел в здании Лазаревского районного суда, который находится по адресу улица Победы, 69.

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