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Загоревшийся из-за жары мусорный полигон продолжает тлеть под Усть-Лабинском

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/zagorevshijsya-iz-za-zhary-musornyj-poligon-prodolzhaet-tlet-pod-ust-labinskom
Загоревшийся из-за жары мусорный полигон продолжает тлеть под Усть-Лабинском
Фото газеты "Сельская новь"

Пожар на мусорном полигоне около поселка Двубратского произошел утром 9 июля.

На полигоне ТБО произошло тление на площади 70 кв. м. По данным МЧС, 10 июля тление на полигоне продолжается. Изменений по площади нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на мусорной свалке произошло 9 июля из-за сильной жары. На месте дежурят пожарные со спецтехникой.

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