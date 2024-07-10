Загоревшийся из-за жары мусорный полигон продолжает тлеть под Усть-Лабинском
Происшествия
10.07.2024 10:28
Пожар на мусорном полигоне около поселка Двубратского произошел утром 9 июля.
На полигоне ТБО произошло тление на площади 70 кв. м. По данным МЧС, 10 июля тление на полигоне продолжается. Изменений по площади нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», возгорание на мусорной свалке произошло 9 июля из-за сильной жары. На месте дежурят пожарные со спецтехникой.