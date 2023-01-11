Кубанским фермерам выделили около 50 млн рублей из бюджета края на теплицы для ягод

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе «Прямой линии» в 2021 году поручил разработать дополнительные меры господдержки фермеров-ягодников.

К главе региона обратился владелец личного подсобного хозяйства, который выращивает малину. Фермер хотел построить теплицы и расширить производство ягод. Вениамин Кондратьев подчеркнул, что выращивание ягод может быть так же рентабельно, как овощеводство и садоводство. Глава региона поручил проработать возможность предоставления господдержки по этому направлению.

В прошлом году программу разработали. Крестьянско-фермерские хозяйства и самозанятые фермеры уже получили субсидии на строительство теплиц для ягод. Всего выдали около 50 млн рублей. Строить теплицы начнут в этом году.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в прямом эфире телеканала «Кубань 24». Также ее можно будет посмотреть на официальной странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте».

Направить свои вопросы можно по телефону +7 (861) 268-60-44, в чат-боте в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или на сайте «Госуслуги», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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