Рекордный урожай: в 2022 году на Кубани собрали 600 тыс. тонн фруктов и ягод

В Краснодарском крае объем урожая фруктов и ягод вырос почти на 40%. Об этом 28 декабря сообщил вице-губернатор Кубани Андрей Коробка.

По итогам 2022 года кубанские садоводы собрали 600 тыс. т фруктов и ягод. В прошлом году урожай составил 430 тыс. т.

«Рекордный рубеж достигнут и по урожаю фруктов и ягод — 600 тыс. т. Это в буквальном смысле плоды ежегодной реновации садов. Сейчас в крае остается лишь четверть садов, требующих обновления. Эту работу мы завершим в ближайшие годы. Посадочного материала, причем полностью нашего, местного, для этого достаточно», — сказал Коробка.

По словам вице-губернатора, на Кубани продолжают наращивать мощности фруктохранилищ. В текущем году году в Абинском районе открыли плодохранилище мощностью 15 тыс. т, сообщает ТАСС.

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