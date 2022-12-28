Кондратьев: впервые в истории на Кубани собрали 10,7 млн тонн пшеницы

Об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал на итоговом совещании 28 декабря.

«Аграрии добились рекордного урожая — 15,7 млн т зерновых и зернобобовых. Впервые в истории собрали 10 млн 700 тыс. т пшеницы. Продолжили развивать виноградарство как отдельную отрасль экономики, создавать питомники с отечественными саженцами и расширять плантации. В итоге вышли на исторический рекорд — 283 тыс. т винограда, это больше 40% от всего валового сбора в стране», — рассказал губернатор.

Глава региона отметил, что благодаря высокому урожаю открываются возможности для увеличения производства продуктов переработки. Всего на агропромышленный комплекс в 2022 году в крае выделили 11 млрд рублей из федерального и регионального бюджетов.

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что весной разработали программу по импортозамещению для селекции и выращивания семян сахарной свеклы.

«В хозяйствах края заложили более 240 га семенников сахарной свеклы, что позволит в 2024 году получить отечественные семена для половины площади сева этой культуры и добиться урожая не ниже текущего года — 10,6 млн т. Хороших результатов достигли в расширении мелиоративного комплекса. Это важно с учетом засушливой погоды последних лет. В этом году ввели 4,2 тыс. га мелиорируемых земель», — сказал Коробка.

Кондратьев подчеркнул, что в крае идет активное развитие селекционной работы. Компенсируют 90% затрат на покупку свеклы кубанской селекции. Это уникальное преимущество в растениеводстве. Кроме того, важно создавать высокопродуктивный генофонд крупного рогатого скота.

Андрей Коробка также отметил, что высокий урожай винограда способствовал развитию виноделия — объем продукции превысил 21 млн декалитров, на 17% больше по сравнению с 2021 годом. В крае открылись новые крупные винодельни, а количество лицензированных фермерских хозяйств выросло с 35 до 42. Кроме того, наблюдается рост животноводства и рыбохозяйственного комплекса — производство форели увеличилось более чем в два раза.

В связи с санкционными ограничениями провели перенастройку перерабатывающей промышленности. Сложности были с приобретением оборудования и расходных материалов, которые поставляли из стран ЕС.

«Мы нашли варианты решения этих проблем — по многим позициям найдены новые поставщики. Там, где возможно, использовали отечественную альтернативу. В целом же наличие мощной сырьевой базы помогло загрузить перерабатывающие комбинаты, увеличить объемы производства готовой продукции. Сахар, мука, масло растительное — производство этих продуктов продемонстрировало рост от 8 до 38%», — сказал Андрей Коробка.

На поддержку малого и среднего агробизнеса в 2022 году выделили 2 млрд рублей. Благодаря этому удалось повысить ставку на субсидии за продажи мяса и молока, а также ввести субсидии на строительство теплиц для выращивания ягод и возобновить соцвыплаты на строительство усадеб в селах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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