Кондратьев: собственные доходы бюджета Краснодарского края в 2022 году превысят 405 млрд рублей

Об этом губернатор Кубани Вениамин Кондратьев рассказал 28 декабря на итоговом совещании. В нем приняли участие вице-губернаторы, министры и главы департаментов региона.

«Мы утвердили план устойчивого развития экономики, благодаря которому по итогам года собственные доходы бюджета превысят 405 млрд рублей, что на 41 млрд больше, чем в 2021 году», — сообщил Кондратьев.

Глава региона отметил, чти все принятые на Кубани нацпроекты, программы и планы были подкреплены деньгами, несмотря на санкции, уход с рынка некоторых иностранных компаний и пандемию коронавируса. По его словам, ВРП края по итогам этого года составит 3,5 трлн рублей. Это на 500 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Кондратьев подчеркнул, что на Кубани удалось обеспечить рост показателей региональной казны, благодаря принятым в крае мерам. В муниципальные бюджеты направили 130 млрд рублей. Это на 31 млрд рублей больше, чем в прошлом году.

Первый вице-губернатор Кубани Игорь Галась рассказал, что в этом году объем межбюджетных трансфертов увеличился на 31,6%. При этом объем субсидий вырос до 53,5 млрд рублей. Это позволило направить больше средств на строительство и ремонт социальных объектов, а также модернизацию коммунальной инфраструктуры, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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