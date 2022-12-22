C начала года в бюджет Краснодара поступило почти 48,2 млрд рублей

Об этом сообщил глава департамента финансов Краснодара Александр Чулков на пресс-брифинге.

«Если подводить предварительные итоги финансового года, то можно сказать, что год был для Краснодара успешным. План по собственным доходам полностью выполнен и будет перевыполнен, у нас нет кредитов в коммерческих банках и кредиторской задолженности», — рассказал Чулков.

Он отметил, что 60% казны города идет на социальную сферу. В рамках национальных проектов и краевых программ Краснодар финансирует ремонт дорог, строительство школ и детсадов.

Всего с начала года в муниципальный бюджет поступило 48 млрд 180 млн рублей, в том числе 24,3 млрд собственных доходов.

Чулков предупредил, что следующий год для бюджета краевой столицы будет дефицитным. Уровень доходов планируют на уровне 63 млрд рублей, а расходов — 65 млрд рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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