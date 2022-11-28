Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодаре комплексы «Тайфун» зарегистрировали 18 тыс. нарушений правил парковки

Общество
28.11.2022 20:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-za-4-mesyatsa-zaregistrirovali-18-tys-narushenij-pravil-parkovki
В Краснодаре комплексы «Тайфун» зарегистрировали 18 тыс. нарушений правил парковки
Фото t.me/emnaumov

На совещании в мэрии Краснодара, которое провел глава города Евгений Наумов, стало известно, что с 2023 года число мобильных комплексов «Тайфун» будет увеличено.

По словам мэра, нарушителей правил парковки уже в течение 4 месяцев вычисляют две машины с мобильными комплексами «Тайфун». Они зарегистрировали 18 тыс. нарушений правил остановки и стоянки.

«Со следующего года региональный Центр организации дорожного движения планирует увеличить количество мобильных комплексов в Краснодаре. Многие водители чувствуют безнаказанность, когда при пользовании городскими платными парковками скрывают номера автомобилей масками или визитками. Решение этой проблемы нашли, с нового года ситуация изменится — скрытые номера будут подлежать очистке от посторонних предметов», — написал Евгения Наумов в Telegram.

Он добавил, что для эвакуации машин с проезжей части продолжат прорабатывать взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, так как только сотрудник полиции может оформить штраф, а также задержать и переместить на штрафстоянку неправильно припаркованную машину.

«По-прежнему не выделяются сотрудники полиции для работы с эвакуацией. Такие службы работают в Сочи, Анапе и других городах. Этот вопрос мы регулярно обсуждаем на совещаниях по вопросам безопасности. Уже несколько лет у нас не работают эвакуационные службы. Даже если в городе появятся эвакуаторы, необходимы сотрудники ГИБДД. Без них эвакуаторы будут просто стоять», — цитирует пресс-служба мэрии Краснодара заместителя главы города Владимира Архипова.

Читайте также: Краснодар и Новороссийск вошли в топ-10 рейтинга городов РФ по развитию платных парковок.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Стало известно число, когда в Краснодарском крае начнут продавать алкоголь с 8:00 до 23:00
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Зима близко: на следующей неделе в Краснодарский край придет похолодание
Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка
Под Краснодаром столкнулись иномарка и «шестерка», погибли парень и девушка
Краснодарская компания обещает европейцам бесплатные обогреватели за извинения перед Россией
Краснодарская компания обещает европейцам бесплатные обогреватели за извинения перед Россией
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Как экологично утилизировать мусор?
  2. Казнить можно казнить: в обращении с пленными укронацисты берут пример с гитлеровцев
  3. ФК «Краснодар» вышел в верхнюю сетку плей-офф Кубка России
  4. В Сочи мужчина упал с высоты и застрял между забором и бетонной конструкцией
  5. «Погода будет сложной»: в Краснодарский край придут похолодание и сильный ветер
  6. В Сочи завершили ремонт участка трассы А-147 около Батумского шоссе
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях