В Краснодаре комплексы «Тайфун» зарегистрировали 18 тыс. нарушений правил парковки

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На совещании в мэрии Краснодара, которое провел глава города Евгений Наумов, стало известно, что с 2023 года число мобильных комплексов «Тайфун» будет увеличено.

По словам мэра, нарушителей правил парковки уже в течение 4 месяцев вычисляют две машины с мобильными комплексами «Тайфун». Они зарегистрировали 18 тыс. нарушений правил остановки и стоянки.

«Со следующего года региональный Центр организации дорожного движения планирует увеличить количество мобильных комплексов в Краснодаре. Многие водители чувствуют безнаказанность, когда при пользовании городскими платными парковками скрывают номера автомобилей масками или визитками. Решение этой проблемы нашли, с нового года ситуация изменится — скрытые номера будут подлежать очистке от посторонних предметов», — написал Евгения Наумов в Telegram.

Он добавил, что для эвакуации машин с проезжей части продолжат прорабатывать взаимодействие с сотрудниками ГИБДД, так как только сотрудник полиции может оформить штраф, а также задержать и переместить на штрафстоянку неправильно припаркованную машину.

«По-прежнему не выделяются сотрудники полиции для работы с эвакуацией. Такие службы работают в Сочи, Анапе и других городах. Этот вопрос мы регулярно обсуждаем на совещаниях по вопросам безопасности. Уже несколько лет у нас не работают эвакуационные службы. Даже если в городе появятся эвакуаторы, необходимы сотрудники ГИБДД. Без них эвакуаторы будут просто стоять», — цитирует пресс-служба мэрии Краснодара заместителя главы города Владимира Архипова.

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