Краснодар и Новороссийск вошли в топ-10 рейтинга городов РФ по развитию платных парковок

Фото Олеси Кравцовой, «Кубань 24»

Исследование по развитию платных парковок в российских городах с населением выше 200 тыс. человек провели на основе открытых данных. Сейчас платные парковки на постоянной основе есть только в 20 городах РФ.

При составлении рейтинга специалисты учитывали доступность платных парковок населению, а также их эффективность, стоимость, удобство и экологичность.

Первое место рейтинга заняла Москва. На втором месте оказался Белгород, на третьем — Краснодар. Четвертое место занял Санкт-Петербург, пятое — Чебоксары.

Также в десятку лидеров попал еще один кубанский город — Новороссийск, заняв 7 место. Последние места рейтинга заняли Тула, Красноярск и Севастополь, сообщает «Дорнадзор».

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