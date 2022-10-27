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В Краснодарском крае парковки сделали бесплатными для электромобилей

Общество
27.10.2022 17:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-parkovki-sdelali-besplatnymi-dlya-elektromobilej
В Краснодарском крае парковки сделали бесплатными для электромобилей
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Соответствующий закон депутаты ЗСК приняли на очередной сессии сразу в двух чтениях.

Новые поправки в краевой закон, регулирующий организацию дорожного движения, делают бесплатными для электромобилей все парковки Краснодарского края с зарядными устройствами. В список транспорта, который можно безвозмездно оставить на платных парковках, вошли и машины спецсвязи.

«Пока еще таких автомобилей немного, но спрос на них очень высок, и количество их будет только увеличиваться. Нам необходимо работать на упреждение и создавать необходимые условия для развития этого сектора», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.

Изменения в региональное законодательство внесли для выполнения государственных задач по использованию электротранспорта, сообщает пресс-служба ЗСК.

Читайте также: до конца года в Краснодарском крае установят 85 зарядных станций для электромобилей.

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