В Краснодарском крае парковки сделали бесплатными для электромобилей
Соответствующий закон депутаты ЗСК приняли на очередной сессии сразу в двух чтениях.
Новые поправки в краевой закон, регулирующий организацию дорожного движения, делают бесплатными для электромобилей все парковки Краснодарского края с зарядными устройствами. В список транспорта, который можно безвозмездно оставить на платных парковках, вошли и машины спецсвязи.
«Пока еще таких автомобилей немного, но спрос на них очень высок, и количество их будет только увеличиваться. Нам необходимо работать на упреждение и создавать необходимые условия для развития этого сектора», — сказал председатель ЗСК Юрий Бурлачко.
Изменения в региональное законодательство внесли для выполнения государственных задач по использованию электротранспорта, сообщает пресс-служба ЗСК.
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