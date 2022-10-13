До конца года в Краснодарском крае установят 85 зарядных станций для электромобилей
С начала года на Кубани установили 55 зарядных станций для электромобилей, из них 43 ввели в эксплуатацию. Электрозаправки поставили в Краснодаре, Анапе, Туапсе, Новороссийске и Геленджике.
Об этом рассказал министр ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин.
«Мы проделали масштабную работу для реализации проекта в крае. Соглашения о строительстве зарядных станций подписали порядка десяти компаний. Всего в 2022 году планируем разместить 85 быстрых электрозаправок на территории Кубани. Компания «НЭСК» уже установила 55 станций, 43 из них ввели в эксплуатацию. Остальные появятся до конца года», — сказал Прошунин.
Зарядные станции соответствуют современным нормам. Они оборудованы всеми типами коннекторов и подходят для зарядки любых электромобилей.
Установка электрозаправок способствует созданию условий для комфортного использования электромобилей и, соответственно, увеличению их числа в городах.
Зарядные станции построила компания «НЭСК» в рамках государственной концепции по развитию электротранспорта, утвержденной Правительством РФ в 2021 году, сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
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