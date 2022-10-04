До конца года в Краснодаре заработают 24 станции для зарядки электромобилей
Сейчас в краевой столице установлены 23 станции. Из них 11 уже активны, еще 12 проходят пуско-наладку.
«Сегодня в краевой столице — около 700 электромобилей. Средний их расход — 16 кВт на 100 км. Стоимость полной зарядки электромобиля — 600 рублей. Его хватает на протяженность поездки около 250 км. Сравнивая с транспортными средствами с двигателями внутреннего сгорания, аналогичная сумма позволит проехать 110 км. Поэтому использования электромобилей выгодно для горожан», — отметил заместитель главы города Владимир Архипов.
Кроме того, в 2023 году для автолюбителей на электрокарах планируется установить льготы на парковку.
Развитием сети станций для зарядки электромобилей занимается региональное министерство ТЭК и ЖКХ, работы выполняет компания НЭСК, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
Список всех работающих и готовящихся к запуску станций зарядки для электрокаров можно посмотреть здесь.
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