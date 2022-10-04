В Новороссийске открыли 7 зарядных станций для электромобилей
Общество
04.10.2022 14:25
Места для установки зарядных станций для электротранспорта в городе-герое выбрали с учетом пожеланий автомобилистов.
Зарядные станции для электромобилей открыли по адресам:
- улица Леднева, 2;
- улица Советов, 20, 55;
- Анапское шоссе, 53А;
- улица Пионерская на пересечении с Молодежной;
- улица Верейского: на парковке у сквера им. Чайковского;
- улица Коммунистическая, 9.
Все установленные зарядные станции соответствуют необходимым требованиям и нормам. Их оборудовали различными типами коннекторов для зарядки любых электромобилей. Зарядки произвели на пермском заводе «Корпорация ПСС».
Мощность каждого устройства — 150 кВт. Зарядить электромобиль можно за 30-40 минут, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
Читайте также: в Анапе откроют еще 10 зарядных станций для электромобилей.
Популярные новости
- Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
- В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
- Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
- В Новороссийске 14 многоэтажек и три соцобъекта остались без горячей воды из-за утечки
- «Объясняем.рф»: срок подготовки мобилизованных может составить до одного месяца