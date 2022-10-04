В Новороссийске открыли 7 зарядных станций для электромобилей

В Новороссийске открыли 7 зарядных станций для электромобилей

Места для установки зарядных станций для электротранспорта в городе-герое выбрали с учетом пожеланий автомобилистов.

Зарядные станции для электромобилей открыли по адресам:

улица Леднева, 2;

улица Советов, 20, 55;

Анапское шоссе, 53А;

улица Пионерская на пересечении с Молодежной;

улица Верейского: на парковке у сквера им. Чайковского;

улица Коммунистическая, 9.

Все установленные зарядные станции соответствуют необходимым требованиям и нормам. Их оборудовали различными типами коннекторов для зарядки любых электромобилей. Зарядки произвели на пермском заводе «Корпорация ПСС».

Мощность каждого устройства — 150 кВт. Зарядить электромобиль можно за 30-40 минут, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

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