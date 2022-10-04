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В Новороссийске открыли 7 зарядных станций для электромобилей

Общество
04.10.2022 14:25
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-otkryli-7-zaryadnyh-stantsij-dlya-elektromobilej
В Новороссийске открыли 7 зарядных станций для электромобилей
В Новороссийске открыли 7 зарядных станций для электромобилей

Места для установки зарядных станций для электротранспорта в городе-герое выбрали с учетом пожеланий автомобилистов.

Зарядные станции для электромобилей открыли по адресам:

  • улица Леднева, 2;
  • улица Советов, 20, 55;
  • Анапское шоссе, 53А;
  • улица Пионерская на пересечении с Молодежной;
  • улица Верейского: на парковке у сквера им. Чайковского;
  • улица Коммунистическая, 9.

Все установленные зарядные станции соответствуют необходимым требованиям и нормам. Их оборудовали различными типами коннекторов для зарядки любых электромобилей. Зарядки произвели на пермском заводе «Корпорация ПСС».

Мощность каждого устройства — 150 кВт. Зарядить электромобиль можно за 30-40 минут, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Читайте также: в Анапе откроют еще 10 зарядных станций для электромобилей.

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