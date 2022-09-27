В Анапе откроют еще 10 зарядных станций для электромобилей

Фото t.me/chistoAnapa

Зарядные станции для электротранспорта на Кубани устанавливают в рамках федеральной программы.

В Анапе определили места для 10 зарядных станций, которые откроют в ближайшее время:

ул. Таманская, 93;

пересечение улицы Протапова и переулка Лечебного;

пересечение улиц Терской и Пролетарской;

пересечение улиц Омелькова и Владимирской;

улица Крепостная, 67;

улица Крепостная, 68;

улица Железнодорожная — около аквапарка;

пересечение улиц Калинина и Таманской;

пересечение улиц Маяковского и Астраханской;

улица Симферопольское шоссе, 7.

Минимальная мощность заправок для электромобилей составит 60 киловатт, максимальная — 150 киловатт. Подзарядить электротранспорт можно будет всего за пару часов.

В 2023 году число зарядных станций для электромобилей в Анапе увеличится. Их установят на въездах в город для использования транзитным транспортом, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».

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