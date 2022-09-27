В Анапе откроют еще 10 зарядных станций для электромобилей
Общество
27.09.2022 09:47
Зарядные станции для электротранспорта на Кубани устанавливают в рамках федеральной программы.
В Анапе определили места для 10 зарядных станций, которые откроют в ближайшее время:
- ул. Таманская, 93;
- пересечение улицы Протапова и переулка Лечебного;
- пересечение улиц Терской и Пролетарской;
- пересечение улиц Омелькова и Владимирской;
- улица Крепостная, 67;
- улица Крепостная, 68;
- улица Железнодорожная — около аквапарка;
- пересечение улиц Калинина и Таманской;
- пересечение улиц Маяковского и Астраханской;
- улица Симферопольское шоссе, 7.
Минимальная мощность заправок для электромобилей составит 60 киловатт, максимальная — 150 киловатт. Подзарядить электротранспорт можно будет всего за пару часов.
В 2023 году число зарядных станций для электромобилей в Анапе увеличится. Их установят на въездах в город для использования транзитным транспортом, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».
Читайте также: в Анапе первую зарядную станцию для электромобилей открыли 19 августа.
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