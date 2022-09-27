Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Анапе откроют еще 10 зарядных станций для электромобилей

Общество
27.09.2022 09:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-otkroyut-eshhe-10-zaryadnyh-stantsij-dlya-elektromobilej
В Анапе откроют еще 10 зарядных станций для электромобилей
Фото t.me/chistoAnapa

Зарядные станции для электротранспорта на Кубани устанавливают в рамках федеральной программы.

В Анапе определили места для 10 зарядных станций, которые откроют в ближайшее время:

  • ул. Таманская, 93;
  • пересечение улицы Протапова и переулка Лечебного;
  • пересечение улиц Терской и Пролетарской;
  • пересечение улиц Омелькова и Владимирской;
  • улица Крепостная, 67;
  • улица Крепостная, 68;
  • улица Железнодорожная — около аквапарка;
  • пересечение улиц Калинина и Таманской;
  • пересечение улиц Маяковского и Астраханской;
  • улица Симферопольское шоссе, 7.

Минимальная мощность заправок для электромобилей составит 60 киловатт, максимальная — 150 киловатт. Подзарядить электротранспорт можно будет всего за пару часов.

В 2023 году число зарядных станций для электромобилей в Анапе увеличится. Их установят на въездах в город для использования транзитным транспортом, сообщает Telegram-канал «Чисто Анапа».

Читайте также: в Анапе первую зарядную станцию для электромобилей открыли 19 августа.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска увеличилось до 15
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Стрельбу в СОШ № 88 Ижевска устроил 34-летний выпускник этой же школы
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
МВД: в школе Ижевска при стрельбе погибли шесть человек
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  2. Матчи Кубка России по футболу начнутся с минуты молчания из-за трагедии в Ижевске
  3. В Анапе легковушка сорвалась с обрыва и превратилась в груду металла
  4. 29 самых распространенных вопросов о мобилизации
  5. Приложение «ВКонтакте» стало недоступно для скачивания в App Store
  6. Во время экстремального забега из Архыза в Красную Поляну погибли два спортсмена
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях