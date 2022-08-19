В Анапе открыли первую зарядную станцию для электромобилей

Фото t.me/anapanovosti

Ее оборудовали рядом со зданием мэрии. Также для электромобилей отвели парковочное место.

Всего до конца года в Анапе установят 10 заправок для электромобилей. Их разместят на новых парковках. Для электромобилей стоянка будет бесплатной, сообщает Telegram-канал «Анапское Черноморье».

Краснодарский край — один из первых регионов страны, в котором развивается инфраструктура для электромобилей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», а Краснодарском крае до конца года появятся 85 станций для зарядки электрокаров.