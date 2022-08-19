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В Анапе открыли первую зарядную станцию для электромобилей

Общество
19.08.2022 13:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-otkryli-pervuyu-zaryadnuyu-stantsiyu-dlya-elektromobilej
В Анапе открыли первую зарядную станцию для электромобилей
Фото t.me/anapanovosti

Ее оборудовали рядом со зданием мэрии. Также для электромобилей отвели парковочное место.

Всего до конца года в Анапе установят 10 заправок для электромобилей. Их разместят на новых парковках. Для электромобилей стоянка будет бесплатной, сообщает Telegram-канал «Анапское Черноморье».

Краснодарский край — один из первых регионов страны, в котором развивается инфраструктура для электромобилей.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», а Краснодарском крае до конца года появятся 85 станций для зарядки электрокаров.

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