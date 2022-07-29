В Краснодарском крае до конца года появятся 85 станций для зарядки электрокаров

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Об установке электрозаправок в регионе подписали соглашение 10 инвесторов. Станции разместят в Анапе, Геленджике, Новороссийске, Краснодаре, Сочи, Туапсе, на трассе М4-«Дон». Также их планируют разместить на дорогах регионального значения.

«Мы проделали масштабную работу для реализации проекта в крае. Уже разработали и утвердили схемы размещения, выделили земельные участки, подготовили все необходимые нормативные документы. Теперь ход работ зависит от инвесторов», — рассказал вице-губернатор края Александр Трембицкий.

Он добавил, что в регионе подписали соглашения 10 компаний. Они уже готовят документы для технологического присоединения и ожидают поставки отечественного оборудования.

Краснодарский край — один из первых регионов страны, в котором развивается электрозарядная инфраструктура. Кубань получит 234,6 млн рублей из федерального бюджета. За счет всех средств компенсируют затраты инвесторов на покупку комплектующих и технологического присоединения.

Инвесторам возместят 60% от цены одной станции, но не более 1,86 млн рублей. Кроме того, 30% от стоимости одного технологического присоединения, но не более 900 тыс. рублей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае установят более 50 зарядных станций для электромобилей. Почти половину из них должны поставить в Краснодаре к сентябрю.