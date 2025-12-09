Кубанские вина возглавили рейтинг лучших игристых вин России 2025 года

Роскачество 9 декабря опубликовало новую часть «Винного гида России», посвященную лучшим игристым винам отечественного производства.

Образцы из Краснодарского края возглавили рейтинг сразу по нескольким позициям. Так, лучшими белыми брютами среди вин, изготовленных классическим методом, признали «Brut d’Or Блан де Блан» 2021 года винодельни «Абрау-Дюрсо» (Геленджик) с оценкой 4,51 балла. Следом идет «Brut d’Or Блан де Нуар» аналогичного года выпуска от той же винодельни — 4,47 балла. На третьем месте оказался «Блан де Блан» 2019 года от «Фанагории» (Темрюкский район), набрав 4,42 балла.

Лучшим белым брютом среди вин, изготовленных методом Шарма (резервуарный метод), признали «Квинтэссенция Рислинг Зект Касание» 2024 года выпуска от винодельни «Мысхако» (Новороссийск) с оценкой 4,37 балла. В топ-3 также попали вина из Таманского района — «Пар ла Мер. Пино Блан» от «Шато Тамань» и «Артэ Просека» производства «Аристов». Оба напитка 2024 года выпуска набрали 4,32 и 4,30 балла соответственно.

Среди розовых брютов, изготовленных классическим методом, эксперты выбрали тройку лучших: «Пино Нуар» 2020 года от винодельни «Новый Свет» (Крым) — 4,41 балла, «Империал Кюве» 2022 года от «Абрау-Дюрсо» (Геленджик) и «Розе» 2021 года производства «Гунько Вайнери» (Крымский район) — оба напитка набрали 4,31 балла.

С другими напитками, вошедшими в рейтинг лучших игристых вин России, можно ознакомиться по ссылке. Подобное исследование специалисты Роскачества проводят ежегодно.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вина Краснодарского края стали лидерами рейтинга лучших белых и красных вин России. Также кубанские вина получили награды на международном конкурсе в Китае.

