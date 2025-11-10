Кубанские вина получили награды на международном конкурсе в Китае

Объявлены результаты дегустационного конкурса China Wine Competition 2025, который проходил в Гонконге в конце октября.

Вина из РФ получили 77 медалей, в том числе наивысшую награду конкурса Double Gold. В числе победителей оказались кубанские виноделы «Усадьба Дивноморское», «Абрау-Дюрсо», «Усадьба Мезыбь» и другие. Всего на конкурсе были представлены 87 российских вин от 18 виноделен.

«Moon Land. Cabernet 2022» от «Фанагории» признали лучшим каберне-совиньон года. Виноделы хорошо поняли вкусы китайских потребителей», — подчеркнула руководитель международных проектов и PR Национального агентства маркетинга российского вина Екатерина Емельянова.

По словам представителя компании «Фанагория» Михаила Лелюка, жюри, в состав которого вошли ведущие сомелье и закупщики вина в КНР, отмечали вина, способные стать дополнением к винным картам ресторанов и программам по бокалам, сообщает ТАСС.

«Еще одно доказательство того, что российское вино — вкусное, качественное, достойное и по праву признанное в мире. Поздравляем наших виноделов с заслуженными наградами!» — написали в официальном Telegram-канале Минсельхоза РФ.

В министерстве добавили, что производство российских за январь-сентябрь 2025 года выросло почти на 11%.

Читайте также: винодельня РПЦ планирует развивать винный туризм в Геленджике.

