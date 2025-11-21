Кубанские вина возглавили рейтинг лучших вин России 2025 года

Роскачество опубликовало «Винный гид России» на сезон 2025-2026 годов. В общем зачете лидерами стали сухие вина из Краснодарского края разных годов урожая.

Топ-5 белых вин возглавили: «Совиньон Блан» 2024 года винодельни «Мантра Эстейт» (Анапа) с оценкой 4,45 балла, «Шардоне» 2023 года той же винодельни — 4,42 балла.

Следом разместились сразу три образца с результатом 4,40 балла: «Рислинг Красная Горка» 2023 года от «Галицкий и Галицкий» (Анапа), «Рислинг Семейный Резерв» 2021 года винодельни «Сикоры» (между Новороссийском и Анапой) и «Кью Блан» 2022 года от «Фанагории» (Темрюкский район).

Среди красных вин первое место заняло «Семейное наследие» 2020 года винодельни «Сикоры» с результатом 4,49 балла. Второе место получило «Ренессанс Пти Вердо» 2023 года винодельни «Раевское» (Новороссийск) с оценкой 4,47 балла. Третью строчку заняла «Старая дорога на Джанхот» 2022 года от «Усадьбы Мезыбь» (Геленджик) — 4,44 балла.

Всего в исследовании приняли участие 206 красных вин — 162 сухих, 28 полусладких, 10 сладких и 6 полусухих. Также эксперты протестировали 240 белых вин, включая 27 полусладких, 20 полусухих и 2 сладких.

Как отметили в Роскачестве, в закупке преобладали белые вина, что отражает изменения потребительского спроса и рост их популярности. Оценка проходила в сенсорной лаборатории, сертифицированной Росаккредитацией. Цвет, аромат, вкус и общее впечатление от вин оценивали 35 экспертов-дегустаторов, включая титулованных сомелье, представителей научного сообщества и винных закупщиков торговых сетей из разных регионов России. В исследовании также участвовали два эксперта-винодела из Италии, сообщает РИА «Новости».

Читайте также: кубанские вина получили награды на международном конкурсе в Китае.

Подпишись, здесь всегда интересно.