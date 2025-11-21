Кубанские проекты лидируют в суперфинале премии «Россия – страна возможностей»

В суперфинал премии «Россия – страна возможностей» вышли два проекта Краснодарского края. Народное голосование в мини-приложении в мессенджере МАХ завершится 23 ноября.

Поддержать проекты можно по ссылке. Уже более 2 тыс. человек поддержали проект руководителя Народного фронта в Краснодарском крае Федора Геращенко в номинации «Добрые дела». Он открыл центр тактической подготовки «Архангел». В течение трех лет в нем прошли обучение более 40 тыс. военнослужащих и мирных жителей. Они научились оказывать первую помощь, применять методы тактической медицины.

В номинации «Экология» представлен проект Центра управления регионом Краснодарского края – «Спасай море». Специальная цифровая платформа помогла в ликвидации ЧС в Анапе. Она объединила более 52 тыс. волонтеров, муниципальные команды и общественные организации для ликвидации последствий разлива мазута на Черноморском побережье, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

