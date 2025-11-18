Проект «Спасай море» вышел в суперфинал премии «Россия — страна возможностей»

Информационный портал «Спасай море» появился в декабре 2024 года после крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе и разлива мазута на побережье Анапы и Темрюкского района.

Проголосовать за проект призвал вице-губернатор Кубани по социальным вопросам Александр Руденко. Он отметил, что в первые недели ЧС портал стал источником проверенной информации и помогал людям ориентироваться в происходящем. В этом году проект вышел в суперфинал премии «Россия — страна возможностей»

«Проект — 100 % заслуга Центра управления регионом в Краснодарском крае, ребята не спали ночами, но делали такое нужное для всех нас общее дело. Знаю, многие из моих подписчиков тоже были в Анапе, пришло время еще раз объединиться», — написал Руденко в Telegram.

Проголосовать за информационный портал можно в мессенджере MАХ по ссылке.

