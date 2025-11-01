Спасателя-блогера из Новороссийска номинировали на премию «Голос героев»

Алексей Одеров много лет возглавляет службу муниципальную спасения Новороссийска. О буднях спасателей он рассказывает в своем Telegram-канале и известен не только в городе-герое, но и за его пределами.

О том, что Одерова номинировали на IV Всероссийскую Народную премию «Голос героев», сообщила пресс-служба администрации Новороссийска. Там подчеркнули, что начальник службы спасения — настоящий пример мужества, человечности и преданности своему делу.

«Вместе с командой они день за днем приходят на помощь новороссийцам, оказавшимся в трудной ситуации. Кроме того, «Служба спасения» регулярно отвозит гуманитарные грузы нашим бойцам на СВО», — сообщила пресс-служба мэрии города-героя в Telegram.

Голосование продлится до 7 ноября. Церемония награждения победителей пройдет 5-6 декабря в Саранске.

Всероссийская Народная премия «Голос героев» направлена на поощрение людей, являющихся примером для других, популяризацию добрых и героических поступков, добровольческой деятельности, профессионализма и любви к своему делу, а также на привлечение внимания граждан к достижению национальных целей развития страны.

