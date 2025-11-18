Основатель центра «Архангел» Федор Геращенко номинирован на всероссийскую премию

Руководитель Народного фронта в Краснодарском крае, основатель центра тактической подготовки «Архангел» Федор Геращенко в этом году номинирован на премию «Россия — страна возможностей».

Поддержать номинанта из Краснодарского края призвал заместитель губернатора Кубани Александр Руденко. Вице-губернатор отметил, что центр обучает военнослужащих и гражданских навыкам оказания первой помощи.

«Сколько жизней спасла его работа, известно только Богу», — написал Руденко в Telegram.

Проголосовать за Федора Геращенко можно в мессенджере МАХ по ссылке.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», проект «Спасай море» вышел в суперфинал премии «Россия — страна возможностей». Информационный портал «Спасай море» появился в декабре 2024 года после крушения танкеров «Волгонефть» в Керченском проливе и разлива мазута на побережье Анапы и Темрюкского района.

