Кубанские казаки провели акцию «Бессмертный полк» в новых регионах РФ

Казаки-добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, вместе с местными жителями присоединились к всероссийской акции «Бессмертный полк».

Бойцам на передовую вместе с очередной партией гуманитарной помощи передали портреты родственников, принявших участие в Великой Отечественной войне, георгиевские ленты, патриотические баннеры и письма от школьников и воспитанников детсадов.

«Память казаков об участниках Великой Отечественной войны священна, как и память о наших погибших боевых товарищах, которые защищали жителей Донбасса от неонацистов ценой своих жизней», — рассказал вице-губернатор Краснодарского края, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Он отметил, что сейчас участие в СВО принимают более 4,6 тыс. кубанских казаков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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Читайте также: акция «Бессмертный полк» прошла во всех школах Краснодара. Портреты героев семей, ветеранов Великой Отечественной войны, узников концлагерей, тружеников тыла и детей войны пронесли педагоги и ученики 97 школ и лицеев краевой столицы.