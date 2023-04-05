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Кубанские казаки передали микроавтобус летчикам, участвующим в СВО

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-kazaki-peredali-mikroavtobus-letchikam-uchastvuyushhim-v-svo
Кубанские казаки передали микроавтобус летчикам, участвующим в СВО
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Микроавтобус приобрели на региональные средства. Его передали ВКС сотрудники департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края.

Переданный летчикам автомобиль оборудовали специальными техническими средствами, которые помогают реагировать на боевые вылеты в оперативном режиме.

С начала специальной военной операции сотрудники краевого департамента передали военным 20 автомобилей, 47 квадрокоптеров, 500 радиостанций, два дизельных генератора и по 5 тыс. костюмов «горка», пар ботинок и шапок.

Сотрудники департамента взаимодействуют с Минобороны РФ и Росгвардией на постоянной основе для создания перечня необходимого снаряжения и обмундирования.

Сейчас для отправки российским военным, участвующим в СВО, готовят квадрокоптеры, противодроновые ружья и системы видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Непосредственно поддержать свою страну в зоне СВО вы можете записавшись на службу по контракту. Солидный заработок, оплата жилья, отсрочки по выплате банковских кредитов — какие еще льготы предполагает служба в Вооруженных силах РФ и как стать военнослужащим, коротко и понятно читайте здесь.

Читайте также: за две недели в зону СВО кубанские казаки отправили 70 тонн гуманитарной помощи.

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