Кубанские казаки передали микроавтобус летчикам, участвующим в СВО
Микроавтобус приобрели на региональные средства. Его передали ВКС сотрудники департамента по делам казачества и военным вопросам Краснодарского края.
Переданный летчикам автомобиль оборудовали специальными техническими средствами, которые помогают реагировать на боевые вылеты в оперативном режиме.
С начала специальной военной операции сотрудники краевого департамента передали военным 20 автомобилей, 47 квадрокоптеров, 500 радиостанций, два дизельных генератора и по 5 тыс. костюмов «горка», пар ботинок и шапок.
Сотрудники департамента взаимодействуют с Минобороны РФ и Росгвардией на постоянной основе для создания перечня необходимого снаряжения и обмундирования.
Сейчас для отправки российским военным, участвующим в СВО, готовят квадрокоптеры, противодроновые ружья и системы видеонаблюдения, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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