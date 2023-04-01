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За две недели в зону СВО кубанские казаки отправили 70 тонн гуманитарной помощи

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-dve-nedeli-v-zonu-svo-kubanskie-kazaki-otpravili-70-tonn-gumanitarnoj-pomoshhi
За две недели в зону СВО кубанские казаки отправили 70 тонн гуманитарной помощи
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Доставляют грузы три крупных гуманитарных конвоя — более 10 автомобилей на трех направлениях.

«Помощь отправляем мобилизованным, казакам-добровольцам и жителям новых субъектов России. За все время СВО уже направили 1,3 тыс. тонн гуманитарной помощи», — рассказал вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

Например, Екатеринодарский казачий отдел собрал и доставил 22 тонны гуманитарных грузов на Запорожское, Херсонское и Донецкое направления. Порядка 10 тонн гуманитарных грузов собрали армавирские казаки. Посылки отправили в Мариуполь, Донецк, Шахтерск, Горловку.

Спальные мешки, радиостанции, тепловизоры и легковой автомобиль вошли в состав отправленной партии гуманитарной помощи от Новокубанских казаков. Бойцам отряда «Кубань» (БАРС-11) отправил помощь Абинский районный отдел. В отряд специального назначения «Кубань» (БАРС-16) гуманитарные грузы доставили казаки из Гулькевичского и Тихорецкого районов. Вместе с маскировочной одеждой, пошитой руками мастеров из хутора Архангельского, окопными свечами и продуктовыми наборами бойцы получили адресные посылки и письма с пожеланиями поддержки.

Участие в сборе помощи принимают казаки и в других районах края. Казачата из школ пишут письма поддержки, изготавливают окопные свечи и маскировочные сети, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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