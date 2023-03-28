Государственные награды казакам-добровольцам, участвующим в СВО, вручили в Анапе
Награды на торжественной церемонии в мэрии вручил вице-губернатор, атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.
Участники спецоперации были удостоены четырех орденов Мужества и трех медалей «За отвагу».
«Честь вручить вам высокие государственные награды, очень рад за наших казаков-добровольцев, в том числе начальник специального учебного центра «Кубань» полковник Руслан Цветков, у которого это уже третий орден Мужества. Благодаря вашим подвигами и героизму Россия остается непобедимой. Жители Краснодарского края, казаки Кубанского казачьего войска гордятся вами», — сказал Александр Власов.
В ходе торжественной церемонии участники обсудили вопросы выполнения боевых задач в ходе СВО и формирования и комплектования добровольческих казачьих отрядов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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