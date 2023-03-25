Кубанская спортсменка Анастасия Демурчян стала чемпионкой мира по боксу

В финальном поединке чемпионата мира по боксу в Нью-Дели 18-летняя Анастасия Демурчян, выступающая в весе до 70 кг, победила австралийскую спортсменку Фрэнсис Скотт Кайе.

По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу кубанской спортсменке.

Ранее представительница России Наталия Сычугова проиграла китаянке Ян Чэнъюй в финальном поединке в весовой категории до 63 кг, сообщает «Матч ТВ».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полуфинале Демурчян, победила китайскую спортсменку Пань Чжоу. Для просмотра финального поединка в Краснодаре 25 марта открыли фан-зону на Пушкинской площади.