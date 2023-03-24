Спортсменка из Анапы вышла в финал чемпионата мира по боксу
Спорт
24.03.2023 10:55
В полуфинале 18-летняя Анастасия Демурчян, которая выступает в весе до 70 кг, победила опытную представительницу Китая Пань Чжоу.
Первый раунд остался за китаянкой — 3:2, вторая и третья части поединка завершились со счетом 5:0 в пользу российской спортсменки.
Главный бой в карьере Анастасии Демурчян состоится 25 марта. В финале ЧМ она будет биться против Фрэнсис Скотт Кайе из Австралии. С ней Демурчян в этом году уже сталкивалась на турнире в Марокко. Тогда победа осталась за кубанской боксершей.
Финальный бой начнется примерно в 16:30. Точное время будет зависеть от продолжительности других финалов. В одном из них, в весовой категории до 63 кг будет сражаться еще одна российская спортсменка — Наталья Сычугова.
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