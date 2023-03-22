Спортсменки из Краснодарского края завоевали две золотые медали на международном турнире по боксу
Спорт
22.03.2023 19:49
В Черногории прошел международный турнир по боксу «Жемчужина Адриатики». В нем приняли участие спортсмены из 23 стран.
Кубанские спортсменки Анастасия Кооль и Карина Коробова завоевали золото в разных весовых категориях. Всего представители сборной России завоевали на турнире 29 медалей. В том числе 14 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых.
«Поздравляю кубанских спортсменок, которые удачно выступили на международном турнире. Национальная сборная вступала под российским флагом и гимном и в неофициальном командном зачете заняла первое место», — сказал вице-губернатор Александр Власов.
Замглавы региона добавил, что на Кубани боксом занимаются более 24 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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