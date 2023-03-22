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Спортсменки из Краснодарского края завоевали две золотые медали на международном турнире по боксу

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/sportsmenki-iz-krasnodarskogo-kraya-zavoevali-dve-zolotye-medali-na-mezhdunarodnom-turnire-po-boksu
Спортсменки из Краснодарского края завоевали две золотые медали на международном турнире по боксу
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Черногории прошел международный турнир по боксу «Жемчужина Адриатики». В нем приняли участие спортсмены из 23 стран.

Кубанские спортсменки Анастасия Кооль и Карина Коробова завоевали золото в разных весовых категориях. Всего представители сборной России завоевали на турнире 29 медалей. В том числе 14 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых.

«Поздравляю кубанских спортсменок, которые удачно выступили на международном турнире. Национальная сборная вступала под российским флагом и гимном и в неофициальном командном зачете заняла первое место», — сказал вице-губернатор Александр Власов.

Замглавы региона добавил, что на Кубани боксом занимаются более 24 тыс. человек, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: сборная Краснодара возглавила общекомандный зачет на первенстве Кубани по боксу.

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