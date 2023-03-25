В Краснодаре откроют фан-зону в поддержку вышедшей в финал чемпионата мира по боксу кубанской спортсменки

Анастасия Демурчан 25 марта представит Краснодарский край в финале чемпионата мира по боксу в Нью Дели. Девушке предстоит сразиться с австралийкой Фрэнсис Скотт Кайе.

Фан-зону откроют в Краснодаре 25 марта в 15:30 на Пушкинской площади. Там трансляцию финального боя смогут увидеть все желающие.

«Здесь пройдут конкурсы, викторины, будет организована работа площадки ГТО, где каждый сможет проверить свои силы и физическую подготовку. На связь с Краснодаром выйдет вторая фан-зона, организованная в Анапе. После турнира состоится телемост с Нью-Дели и самой спортсменкой», — цитирует министра физической культуры и спорта Серафима Тимченко пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в полуфинале 18-летняя Анастасия Демурчян, выступающая в весе до 70 кг, победила китайскую спортсменку Пань Чжоу.