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Кубань — 2003 год: ураганы, засуха, взрывы на остановках, споры об Азовском море

Вспоминаем, что было вчера, чтобы понять сегодня. Год 2003.

Содержание

1. Шаг навстречу
2. Газ для нас
3. Ураган разбушевался
4. Фарфоровый фурор
5. Спасти золотой запас
6. Дорога в лето
7. Кукуруза с французским прононсом
8. Неумолимое солнце
9. Три взрыва
10. Чья Тузла?

В цикле «Новейшая история Кубани» рассказываем о ключевых событиях Краснодарского края каждого года нового тысячелетия. Так менялась наша Кубань. События 2003 года.

Шаг навстречу

Под старый Новый год в администрации Краснодара состоялась рабочая встреча главы краевого центра Николая Приза и президента Республики Адыгея Хазрета Совмена. Одной из основных тем встречи стало обсуждение реконструкции Кубанской набережной и возведение переходного моста, который соединит Краснодар и посёлок Новая Адыгея.

Президент Адыгеи предлагал краснодарцам финансовую помощь в строительстве. Это и понятно — близкое соседство предполагает не только совместное использование инфраструктуры, но и её создание.

В процессе строительства моста его так и называли — «Мост Дружбы», но до Адыгеи его в силу множества соображений (начиная с финансовых) всё же тянуть не стали, перекинув только через Затон.

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Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

9 мая состоялось торжественное открытие. Представитель генподрядчика реконструкции набережной ОАО «Кубаньдорблагоустройство» предложил назвать новую достопримечательность «Мостом поцелуев». Красота и грациозность конструкции, по которой можно было пройти только в парк, по мнению строителей, должна была способствовать созданию романтического настроения у отдыхающих. Влюблённые пары станут назначать здесь свидания, что в конце концов положительно повлияет на демографию страны. На том и порешили.

Мост действительно стал культовым объектом и локацией для свадебных фотосессий. Единственную деталь упустили строители — на мосту отсутствовал пандус. Юноши и девушки, назначавшие свидания на «Мосту поцелуев», обзаведясь потомством, вынуждены были преодолевать лестничные марши с колясками в руках. Эту оплошность в скором времени устранили и пандус к мосту приладили.

Газ для нас

В первых числах февраля в Москве подписан договор о сотрудничестве между Краснодарским краем и ОАО «Газпром», согласно которому «Газпром» поставит на Кубань в 2003 году более 8 млрд кубометров газа и продолжит работы по газификации края, проложит газопроводы Джубга — Лазаревское — Сочи и Абинск — Геленджик.

Это позволило не только газифицировать населённые пункты, расположенные в южной части Черноморского побережья, но и дало новый импульс к развитию морских курортов.

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Фото пресс-службы ПАО «Газпром»
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Получив топливо по новому трубопроводу, Сочинская ТЭЦ минимизировала отключения электричества, которые жители города-курорта переживали каждую зиму из-за аварий на ЛЭП и старом газопроводе Майкоп — Сочи. По этому же договору «Газпром» взял на себя поставку минеральных удобрений, что для Кубани — аграрного региона жизненно необходимо.

Ураган разбушевался

24 февраля сильнейший ураган обрушился на Черноморское побережье Краснодарского края. За двое суток он оставил без электричества несколько населённых пунктов в районе Новороссийска, Южной Озереевки, Абрау-Дюрсо и выгнал корабли в море пережидать непогоду.

В этот раз обошлось без жертв и значительных разрушений, сказалась готовность всех служб к ударам стихии.

Фарфоровый фурор

В марте ЗАО «Кубаньфарфор» представил свою продукцию на выставке «Хозбытуниверсал» в Татарстане. Помимо традиционных изделий, были показаны новинки — 15 новых чайных и столовых сервизов, подарочных наборов. Были заключены договоры, значительно расширившие рынок сбыта кубанских гончаров.

ОАО «Кубаньфарфор», оценивая открывшиеся перспективы, закупило в Германии новое оборудование и приступило к его монтажу. Это оборудование — отливочная машина, способная сократить процесс производства тарелок, блюд и блюдец с одного часа до пяти минут. Продукция новой линии была ориентирована в основном на массовое потребление предприятий гостинично-курортной сферы.

Спасти золотой запас

В конце мая 2003 года впервые в истории кубанского рисоводства «белое золото» залежалось на элеваторах. Несмотря на сложную погодную обстановку, в том году рис оказался единственной культурой, которую удалось посеять вовремя.

Тем не менее на элеваторах осталось почти 20 % риса урожая прошлого года. Оптовые покупатели не спешили закупать белое зерно и предлагали заниженные цены, так как знали, что времени держать товар осталось немного. Глава Красноармейского района Михаил Тимофеев обратился к полпреду президента РФ по ЮФО Виктору Казанцеву с просьбой помочь в реализации риса. Проблему удалось решить с минимальными потерями за счет дотаций из федерального бюджета.

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Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Дорога в лето

С полуночи 25 мая железные дороги Российской Федерации стали работать по летнему графику. В этом году, накануне курортного сезона, впервые Министерство путей сообщения разработало комплексную программу организации летних пассажирских перевозок. В Новороссийск стало ходить 24 пассажирских и 4 пригородных поезда, в Анапу — 20 поездов, в Адлер — 53 поезда и 8 электричек.

К началу действия летнего расписания на вокзале Краснодар-1 открылся сервис-центр, где стало возможным забронировать билеты в любом направлении.

Попасть на юг в разгар курортного сезона и уехать «с югов» стало несоизмеримо проще, чем в предыдущие годы.

Кукуруза с французским прононсом

3 июня в станице Новотитаровской был заложен первый камень в основании завода французской фирмы «Бондюэль». Новое предприятие вскоре стало одним из крупнейших в пищевой отрасли России, ежегодно перерабатывающим более 60 тыс. тонн овощей.

С приходом «Бондюэль» в Краснодарском крае начали активно внедряться современные аграрные технологии выращивания кукурузы и зеленого горошка для консервации, обеспечивающие высокие вкусовые качества этой продукции.

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Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Неумолимое солнце

Лето принесло на Кубань аномальную жару. Осадков в Краснодарском крае не было уже больше месяца. По оценкам синоптиков, такая жаркая погода в начале июня наблюдалась на Кубани впервые за последние 20 лет.

Из-за засухи погибла треть посевов.

Ситуацию осложняла невозможность принудительного полива. В обмелевших из-за жары прудах и замкнутых водоёмах возрастает концентрация солей. От полива такой водой многие культурные растения гибнут, а организовать полив проточной водой из рек возможно далеко не везде. Для спасения посевов в Краснодарском крае была объявлена чрезвычайная ситуация.

Три взрыва

25 августа в 7:30, когда горожане ехали на работу, в Краснодаре прозвучали одновременно три взрыва на остановках общественного транспорта: на улицах Трудовой славы, Тургенева и перекрёстке улиц Декабристов и Достоевского. Погибли три человека, еще двадцать с ранениями разной степени тяжести были доставлены в больницы.

Как сообщило краевое ГУВД, на остановках сработали безоболочные взрывные устройства мощностью 200–400 граммов в тротиловом эквиваленте, начинённые гайками и металлическими пластинами.

25 августа въезды и выезды из Краснодара были перекрыты силовиками, ужесточен досмотр автомобилей. К патрулированию улиц привлекли казаков и дружинников. Коммунальные службы запирали и опечатывали чердаки и подвалы, кинологи проверяли все остановки общественного транспорта в городе.

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Памятник жертвам теракта 25 августа 2003 года на троллейбусной остановке в Краснодаре. Фото пресс-службы администрации Краснодара

Расследование теракта длилось почти два года. В мае 2005 года УФСБ по Краснодарскому краю рассказало о его результатах. Следствие выяснило, что взрывы были совершены боевиками из группы карачаевского террориста Ачимеза Гочияева, с 1999 года находившегося в федеральном розыске за взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске.

В мае 2005 года в Подмосковье был арестован Тамбий Хубиев — один из боевиков, принимавший непосредственное участие в краснодарских терактах.

Хубиева этапировали в Краснодар, где ему было предъявлено обвинение в терроризме, незаконном хранении взрывчатых веществ и убийстве, совершённом общеопасным способом. На суде свою вину он признал, в 2007 году был приговорён к пожизненному заключению в колонии особого режима.

Чья Тузла?

29 сентября 2003 года власти Краснодарского края инициировали работы по строительству дамбы от Таманского полуострова к острову Тузла. Пока Украина добавляла себе величия россказнями о выкопанном море, Россия в реальности увеличивала свои территории, море закапывая. Точнее — засыпая промытый морем проран в косе Тузла.

Гидротехническое сооружение должно было предотвращать размывание косы Тузла и береговой полосы Таманского полуострова. Дамбу оперативно достроили почти до госграницы Украины, которую это государство ранее обозначило в одностороннем порядке.

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Керченский пролив после сооружения дамбы. Фото NASA

До соединения дамбой российской косы Тузла с украинским островом Тузла (в прошлом бывшим частью этой самой косы) осталось чуть более 100 метров, но из-за обострения российско-украинских отношений строительство прекратили.

Осенью того же года президент России Владимир Путин встречался с руководителем Украины Леонидом Кучмой для обсуждения пользования спорным участком Азовского моря. Тогда главам государств достичь взаимопонимания не удалось. До восстановления исторической справедливости оставалось немногим более 10 лет.

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Автор: Константин Бибиков

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