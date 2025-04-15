Кубань — 2003 год: ураганы, засуха, взрывы на остановках, споры об Азовском море

Под старый Новый год в администрации Краснодара состоялась рабочая встреча главы краевого центра Николая Приза и президента Республики Адыгея Хазрета Совмена. Одной из основных тем встречи стало обсуждение реконструкции Кубанской набережной и возведение переходного моста, который соединит Краснодар и посёлок Новая Адыгея.

Президент Адыгеи предлагал краснодарцам финансовую помощь в строительстве. Это и понятно — близкое соседство предполагает не только совместное использование инфраструктуры, но и её создание.

В процессе строительства моста его так и называли — «Мост Дружбы», но до Адыгеи его в силу множества соображений (начиная с финансовых) всё же тянуть не стали, перекинув только через Затон.