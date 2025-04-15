В цикле «Новейшая история Кубани» рассказываем о ключевых событиях Краснодарского края каждого года нового тысячелетия. Так менялась наша Кубань. События 2003 года.
Кубань — 2003 год: ураганы, засуха, взрывы на остановках, споры об Азовском море
Вспоминаем, что было вчера, чтобы понять сегодня. Год 2003.
Шаг навстречу
Под старый Новый год в администрации Краснодара состоялась рабочая встреча главы краевого центра Николая Приза и президента Республики Адыгея Хазрета Совмена. Одной из основных тем встречи стало обсуждение реконструкции Кубанской набережной и возведение переходного моста, который соединит Краснодар и посёлок Новая Адыгея.
Президент Адыгеи предлагал краснодарцам финансовую помощь в строительстве. Это и понятно — близкое соседство предполагает не только совместное использование инфраструктуры, но и её создание.
В процессе строительства моста его так и называли — «Мост Дружбы», но до Адыгеи его в силу множества соображений (начиная с финансовых) всё же тянуть не стали, перекинув только через Затон.
9 мая состоялось торжественное открытие. Представитель генподрядчика реконструкции набережной ОАО «Кубаньдорблагоустройство» предложил назвать новую достопримечательность «Мостом поцелуев». Красота и грациозность конструкции, по которой можно было пройти только в парк, по мнению строителей, должна была способствовать созданию романтического настроения у отдыхающих. Влюблённые пары станут назначать здесь свидания, что в конце концов положительно повлияет на демографию страны. На том и порешили.
Мост действительно стал культовым объектом и локацией для свадебных фотосессий. Единственную деталь упустили строители — на мосту отсутствовал пандус. Юноши и девушки, назначавшие свидания на «Мосту поцелуев», обзаведясь потомством, вынуждены были преодолевать лестничные марши с колясками в руках. Эту оплошность в скором времени устранили и пандус к мосту приладили.
Газ для нас
В первых числах февраля в Москве подписан договор о сотрудничестве между Краснодарским краем и ОАО «Газпром», согласно которому «Газпром» поставит на Кубань в 2003 году более 8 млрд кубометров газа и продолжит работы по газификации края, проложит газопроводы Джубга — Лазаревское — Сочи и Абинск — Геленджик.
Это позволило не только газифицировать населённые пункты, расположенные в южной части Черноморского побережья, но и дало новый импульс к развитию морских курортов.
Получив топливо по новому трубопроводу, Сочинская ТЭЦ минимизировала отключения электричества, которые жители города-курорта переживали каждую зиму из-за аварий на ЛЭП и старом газопроводе Майкоп — Сочи. По этому же договору «Газпром» взял на себя поставку минеральных удобрений, что для Кубани — аграрного региона жизненно необходимо.
Ураган разбушевался
24 февраля сильнейший ураган обрушился на Черноморское побережье Краснодарского края. За двое суток он оставил без электричества несколько населённых пунктов в районе Новороссийска, Южной Озереевки, Абрау-Дюрсо и выгнал корабли в море пережидать непогоду.
В этот раз обошлось без жертв и значительных разрушений, сказалась готовность всех служб к ударам стихии.
Фарфоровый фурор
В марте ЗАО «Кубаньфарфор» представил свою продукцию на выставке «Хозбытуниверсал» в Татарстане. Помимо традиционных изделий, были показаны новинки — 15 новых чайных и столовых сервизов, подарочных наборов. Были заключены договоры, значительно расширившие рынок сбыта кубанских гончаров.
ОАО «Кубаньфарфор», оценивая открывшиеся перспективы, закупило в Германии новое оборудование и приступило к его монтажу. Это оборудование — отливочная машина, способная сократить процесс производства тарелок, блюд и блюдец с одного часа до пяти минут. Продукция новой линии была ориентирована в основном на массовое потребление предприятий гостинично-курортной сферы.
Спасти золотой запас
В конце мая 2003 года впервые в истории кубанского рисоводства «белое золото» залежалось на элеваторах. Несмотря на сложную погодную обстановку, в том году рис оказался единственной культурой, которую удалось посеять вовремя.
Тем не менее на элеваторах осталось почти 20 % риса урожая прошлого года. Оптовые покупатели не спешили закупать белое зерно и предлагали заниженные цены, так как знали, что времени держать товар осталось немного. Глава Красноармейского района Михаил Тимофеев обратился к полпреду президента РФ по ЮФО Виктору Казанцеву с просьбой помочь в реализации риса. Проблему удалось решить с минимальными потерями за счет дотаций из федерального бюджета.
Дорога в лето
С полуночи 25 мая железные дороги Российской Федерации стали работать по летнему графику. В этом году, накануне курортного сезона, впервые Министерство путей сообщения разработало комплексную программу организации летних пассажирских перевозок. В Новороссийск стало ходить 24 пассажирских и 4 пригородных поезда, в Анапу — 20 поездов, в Адлер — 53 поезда и 8 электричек.
К началу действия летнего расписания на вокзале Краснодар-1 открылся сервис-центр, где стало возможным забронировать билеты в любом направлении.
Попасть на юг в разгар курортного сезона и уехать «с югов» стало несоизмеримо проще, чем в предыдущие годы.
Кукуруза с французским прононсом
3 июня в станице Новотитаровской был заложен первый камень в основании завода французской фирмы «Бондюэль». Новое предприятие вскоре стало одним из крупнейших в пищевой отрасли России, ежегодно перерабатывающим более 60 тыс. тонн овощей.
С приходом «Бондюэль» в Краснодарском крае начали активно внедряться современные аграрные технологии выращивания кукурузы и зеленого горошка для консервации, обеспечивающие высокие вкусовые качества этой продукции.
Неумолимое солнце
Лето принесло на Кубань аномальную жару. Осадков в Краснодарском крае не было уже больше месяца. По оценкам синоптиков, такая жаркая погода в начале июня наблюдалась на Кубани впервые за последние 20 лет.
Из-за засухи погибла треть посевов.
Ситуацию осложняла невозможность принудительного полива. В обмелевших из-за жары прудах и замкнутых водоёмах возрастает концентрация солей. От полива такой водой многие культурные растения гибнут, а организовать полив проточной водой из рек возможно далеко не везде. Для спасения посевов в Краснодарском крае была объявлена чрезвычайная ситуация.
Три взрыва
25 августа в 7:30, когда горожане ехали на работу, в Краснодаре прозвучали одновременно три взрыва на остановках общественного транспорта: на улицах Трудовой славы, Тургенева и перекрёстке улиц Декабристов и Достоевского. Погибли три человека, еще двадцать с ранениями разной степени тяжести были доставлены в больницы.
Как сообщило краевое ГУВД, на остановках сработали безоболочные взрывные устройства мощностью 200–400 граммов в тротиловом эквиваленте, начинённые гайками и металлическими пластинами.
25 августа въезды и выезды из Краснодара были перекрыты силовиками, ужесточен досмотр автомобилей. К патрулированию улиц привлекли казаков и дружинников. Коммунальные службы запирали и опечатывали чердаки и подвалы, кинологи проверяли все остановки общественного транспорта в городе.
Расследование теракта длилось почти два года. В мае 2005 года УФСБ по Краснодарскому краю рассказало о его результатах. Следствие выяснило, что взрывы были совершены боевиками из группы карачаевского террориста Ачимеза Гочияева, с 1999 года находившегося в федеральном розыске за взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске.
В мае 2005 года в Подмосковье был арестован Тамбий Хубиев — один из боевиков, принимавший непосредственное участие в краснодарских терактах.
Хубиева этапировали в Краснодар, где ему было предъявлено обвинение в терроризме, незаконном хранении взрывчатых веществ и убийстве, совершённом общеопасным способом. На суде свою вину он признал, в 2007 году был приговорён к пожизненному заключению в колонии особого режима.
Чья Тузла?
29 сентября 2003 года власти Краснодарского края инициировали работы по строительству дамбы от Таманского полуострова к острову Тузла. Пока Украина добавляла себе величия россказнями о выкопанном море, Россия в реальности увеличивала свои территории, море закапывая. Точнее — засыпая промытый морем проран в косе Тузла.
Гидротехническое сооружение должно было предотвращать размывание косы Тузла и береговой полосы Таманского полуострова. Дамбу оперативно достроили почти до госграницы Украины, которую это государство ранее обозначило в одностороннем порядке.
До соединения дамбой российской косы Тузла с украинским островом Тузла (в прошлом бывшим частью этой самой косы) осталось чуть более 100 метров, но из-за обострения российско-украинских отношений строительство прекратили.
Осенью того же года президент России Владимир Путин встречался с руководителем Украины Леонидом Кучмой для обсуждения пользования спорным участком Азовского моря. Тогда главам государств достичь взаимопонимания не удалось. До восстановления исторической справедливости оставалось немногим более 10 лет.
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